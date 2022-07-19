Моуринью призывает руководство «Ромы» поспешить с трансфером Вейналдума

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью призывает руководство своего клуба поспешить с трансфером Джорджиньо Вейналдума, который в данный момент склоняется к переходу в стан «джаллоросси». Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Напомним, что Вейналдум хочет покинуть «ПСЖ» спустя всего год после своего трансфера на правах свободного агента из «Ливерпуля». Нидерландец чувствует себя ненужным в Париже и хочет поскорее найти себе новую команду.

Главным приоритетом Вейналдума является переход в команду из итальянской Серии А. Фаворитом является как раз «Рома», которая ищет усиление в центральную линию полузащиты.