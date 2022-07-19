«Ювентус» сегодня сделает предложение по Бремеру, «Интер» готов выложить за бразильца 30 миллионов евро + игрока

Туринский «Ювентус» сегодня сделает официальное предложение по трансферу защитника Глейсона Бремера из «Торино». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в стане «старой синьоры» уверены в сделке.

В то же время миланский «Интер» предложит за футболиста 30 миллионов евро + молодого полузащитника Чезаре Касадеи. Ожидается, что дальнейшее будущее Бремера должно решится уже сегодня.

Напомним, что «Торино» требует за Бремера ровно 40 миллионов евро. У «Ювентуса» в данный момент больше шансов заполучить бразильского защитника, который в прошлом сезоне был признан лучшим на своей позиции в Серии А.