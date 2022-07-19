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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала отказался ждать «Интер» и решил перейти в «Рому»

19 Июля 2022 • 11:52 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала проигнорировал просьбу миланского «Интера» подождать ещё пару дней для осуществления трансфера. По информации от Football Italia, аргентинец устал ждать и решил перейти в «Рому», куда его позвал лично главный тренер Жозе Моуринью.

Напомним, что Дибала уже не один месяц вёл переговоры с руководством «Интера», но трансфер постоянно затягивался по различным причинам. В конечном итоге аргентинец решил перейти в «Рому».

Уже отмечается, что Дибала может взять в стане «джаллоросси» футболку под номером 10, в которой ранее выступал лучший бомбардир в истории клуба Франческо Тотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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