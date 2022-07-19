Представители «Милана» сделают ещё одно предложение по де Кетеларе

Представители «Милана» Паоло Мальдини и Рики Массара отправятся в Бельгию, чтобы лично внести ясность в трансфер полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

Новый раунд переговоров назначен на среду, 20 июля. По словам инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Мальдини и Массара сделают предложение в размере 32 миллионов евро, не считая бонусов. Их план состоит в том, чтобы вернуться в Милан с де Кетеларе. Ожидается, что общая стоимость трансфера составит 35 миллионов евро.

«Милан» уже договорился с футболистом по поводу личного контракта. Бельгиец согласился заключить соглашение на пять лет, по которому он будет получать 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Бельгии 39 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.