Ремзи не хочет покидать «Ювентус»

Валлийский хавбек Аарон Ремзи намерен остаться в туринском «Ювентусе». По информации таблоида Daily Mail, стороны ведут переговоры относительно изменений сотрудничества. Футболист надеется полностью отработать свой контракт, после чего покинет «старую синьору» на правах свободного агента.

Действующий контракт полузащитника с итальянским грандом рассчитан до середины 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.

Вторую часть прошлого сезона Ремзи провел на правах аренды за шотландский «Глазго Рейнджерс». Валлиец принял участие в 18 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.