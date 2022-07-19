«Интер» не сдаётся в попытках заполучить Бремера, но клуб параллельно ищет альтернативные варианты

Миланский «Интер» не сдаётся в борьбе за защитника «Торино» Глейсона Бремера, которого пытается перехватить «Ювентус». Тем не менее, «нерадзурри» уже рассматривают альтернативные варианты, о чём сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В случае, если Бремер уйдёт в «Ювентус», «Интер» постарается приобрести сразу двух защитников за сумму в 34 миллиона евро. «Нерадзурри» хотят приобрести у «Фиорентины» Николу Миленковича, у которого остался всего год по контракту с нынешним клубом. Вторым вариантом является Мерих Демирал из того же «Ювентуса», которого не стала выкупать «Аталанта» после аренды в прошлом сезоне.