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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не сдаётся в попытках заполучить Бремера, но клуб параллельно ищет альтернативные варианты

19 Июля 2022 • 11:16 Комментировать

Миланский «Интер» не сдаётся в борьбе за защитника «Торино» Глейсона Бремера, которого пытается перехватить «Ювентус». Тем не менее, «нерадзурри» уже рассматривают альтернативные варианты, о чём сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В случае, если Бремер уйдёт в «Ювентус», «Интер» постарается приобрести сразу двух защитников за сумму в 34 миллиона евро. «Нерадзурри» хотят приобрести у «Фиорентины» Николу Миленковича, у которого остался всего год по контракту с нынешним клубом. Вторым вариантом является Мерих Демирал из того же «Ювентуса», которого не стала выкупать «Аталанта» после аренды в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Торино Фиорентина Никола Миленкович Мерих Демирал Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022
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