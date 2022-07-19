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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовит предложение по Пьяничу

19 Июля 2022 • 10:35 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Милане».

32-летний футболист давно потерял место в составе каталонского клуба. Прошлый сезон он провел в турецком «Бешикташе», после чего вернулся в «Барселону», однако, главный тренер команды Хави не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Интерес к Пьяничу проявил «Милан», который этим летом потерял Франка Кесси, сообщает Fichajes. До этого Пьянич несколько лет играл в «Роме» и «Ювентусе», поэтому руководство миланского клуба рассчитывает на опыт выступления боснийца в Серии А.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Турции 20 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2022
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