«Милан» готовит предложение по Пьяничу

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Милане».

32-летний футболист давно потерял место в составе каталонского клуба. Прошлый сезон он провел в турецком «Бешикташе», после чего вернулся в «Барселону», однако, главный тренер команды Хави не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Интерес к Пьяничу проявил «Милан», который этим летом потерял Франка Кесси, сообщает Fichajes. До этого Пьянич несколько лет играл в «Роме» и «Ювентусе», поэтому руководство миланского клуба рассчитывает на опыт выступления боснийца в Серии А.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Турции 20 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.