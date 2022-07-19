«Интер» предложил 30 млн евро и одного игрока за Бремера

Боссы миланского «Интера» по-прежнему рассчитывают на подписание защитника «Торино» Глейсона Бремера.

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» сделали предложение туринской стороне. «Интер» готов заплатить за бразильского игрока 30 миллионов евро, а также отдать в аренду перспективного полузащитника Чезаре Казадеи.

Миланский клуб намерен действовать решительно, чтобы опередить в споре за Бремера туринский «Ювентус».

25-летний Глейсон забил три гола и отдал один ассист в 33 матчах прошлого сезона Серии А. По итогам минувшей кампании он был признан лучшим защитником в Италии.