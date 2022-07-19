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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» заплатит 20 миллионов евро за испанского вингера

19 Июля 2022 • 08:43 Комментировать

Испанский вингер Херард Делофеу близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, атакующий полузащитник сменит «Удинезе» на «Наполи».

Клубы уже провели переговоры и согласовали сделку. Сумма компенсации за трансфер составит 20 миллионов евро. Заработная плата Херарда в неаполитанском коллективе составит 2,5 миллиона в год.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Делофеу стал одним из лучших атакующих игроков. На счету 28-летнего испанца 13 забитых мячей и пять результативных передач в 34 поединках Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Наполи Херард Делофеу Трансферы футбола - лето 2022
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