«Наполи» заплатит 20 миллионов евро за испанского вингера

Испанский вингер Херард Делофеу близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, атакующий полузащитник сменит «Удинезе» на «Наполи».

Клубы уже провели переговоры и согласовали сделку. Сумма компенсации за трансфер составит 20 миллионов евро. Заработная плата Херарда в неаполитанском коллективе составит 2,5 миллиона в год.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Делофеу стал одним из лучших атакующих игроков. На счету 28-летнего испанца 13 забитых мячей и пять результативных передач в 34 поединках Серии А.