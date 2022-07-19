Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью помешал трансферу Дзаньоло в «Ювентус»

19 Июля 2022 • 08:19 Комментировать

Итальянский хавбек Николо Дзаньоло передумал уходить из столичной «Ромы», об этом рапортует Sport Mediaset.

По данным источника, на решение полузащитника повлиял разговор с главным тренером команды Жозе Моуринью. Португальский специалист нашел правильные слова и убедил подопечного остаться в столице Италии.

На протяжении последних месяцев Дзаньоло связывали с переходом в туринский «Ювентус». «Старая синьора» якобы была готова заплатить за игрока 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Николо провел 28 матчей в Серии А, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить ван де Бека за Беннасера
09:14 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Кокорин разбазарил свой талант»
08:54 · Италия. Серия А
«Интер» предложил 30 млн евро и одного игрока за Бремера 1
08:43 · Италия. Серия А
«Наполи» заплатит 20 миллионов евро за испанского вингера
08:31 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на одноклубника Кокорина
08:19 · Италия. Серия А
Моуринью помешал трансферу Дзаньоло в «Ювентус»
08:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус» сразятся за игрока сборной Испании
06:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» почти согласовал очередной трансфер
06:24 · Италия. Серия А
«Милан» никак не может договориться о трансфере бельгийского полузащитника
05:34 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А опроверг слухи об интересе к игроку «Рубина»
05:29 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» объяснил, почему клуб не стал подписывать Дибалу
02:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» «повесила» ценник на Зиркзее
02:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не делала официального предложения по трансферу Осимхена
02:01 · Италия. Серия А
Дибала выбрал себе номер в «Роме»
00:40 · Италия. Серия А
«Наполи» официально представил Эстигора официально
Все новости
Рекомендуем