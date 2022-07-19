Моуринью помешал трансферу Дзаньоло в «Ювентус»

Итальянский хавбек Николо Дзаньоло передумал уходить из столичной «Ромы», об этом рапортует Sport Mediaset.

По данным источника, на решение полузащитника повлиял разговор с главным тренером команды Жозе Моуринью. Португальский специалист нашел правильные слова и убедил подопечного остаться в столице Италии.

На протяжении последних месяцев Дзаньоло связывали с переходом в туринский «Ювентус». «Старая синьора» якобы была готова заплатить за игрока 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Николо провел 28 матчей в Серии А, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.