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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» никак не может договориться о трансфере бельгийского полузащитника

19 Июля 2022 • 06:24 Комментировать

Руководство бельгийского «Брюгге» продолжает противиться трансферу полузащитника Шарля де Кетеларе в «Милан».

По сообщениям Calciomercato, бельгийскую сторону не устроило второе предложение «россонери». Итальянский гранд предложил 30 миллионов евро плюс пять бонусами, на что «Брюгге» объявил свои требования – минимум 37 миллионов.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится очередной раунд переговоров между сторонами.

Де Кетеларе связан трудовыми обязательствами с «Брюгге» до лета 2024 года. В сезоне-2021/2022 хавбек провел 49 матчей, отметившись 18 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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