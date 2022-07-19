«Милан» никак не может договориться о трансфере бельгийского полузащитника

Руководство бельгийского «Брюгге» продолжает противиться трансферу полузащитника Шарля де Кетеларе в «Милан».

По сообщениям Calciomercato, бельгийскую сторону не устроило второе предложение «россонери». Итальянский гранд предложил 30 миллионов евро плюс пять бонусами, на что «Брюгге» объявил свои требования – минимум 37 миллионов.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится очередной раунд переговоров между сторонами.

Де Кетеларе связан трудовыми обязательствами с «Брюгге» до лета 2024 года. В сезоне-2021/2022 хавбек провел 49 матчей, отметившись 18 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.