Спортивный директор «Наполи» объяснил, почему клуб не стал подписывать Дибалу

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал журналистам о том, по какой причине неаполитанский клуб не стал подписывать форварда Пауло Дибалу.

Джунтоли сказал, что клуб из Неаполя расценивал аргентинского футболиста, как возможное усиление. Функционер отметил, что после разговора с Дибалой и с его агентом стало понятно, что этот трансфер не устроит ни «Наполи», ни самого форварда.

«Спаллетти хочет играть по схеме 4-3-3, а переход Дибалы вынудит тренера изменить расстановку и поменять своё видение», - добавил Джунтоли.

Напомним, что пресса активно сватает 28-летнего аргентинского нападающего в «Рому» к Жозе Моуринью.