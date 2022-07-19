Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Наполи» объяснил, почему клуб не стал подписывать Дибалу

19 Июля 2022 • 05:29 Комментировать

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал журналистам о том, по какой причине неаполитанский клуб не стал подписывать форварда Пауло Дибалу.

Джунтоли сказал, что клуб из Неаполя расценивал аргентинского футболиста, как возможное усиление. Функционер отметил, что после разговора с Дибалой и с его агентом стало понятно, что этот трансфер не устроит ни «Наполи», ни самого форварда.

«Спаллетти хочет играть по схеме 4-3-3, а переход Дибалы вынудит тренера изменить расстановку и поменять своё видение», - добавил Джунтоли.

Напомним, что пресса активно сватает 28-летнего аргентинского нападающего в «Рому» к Жозе Моуринью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пауло Дибала Кристиано Джунтоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
06:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» почти согласовал очередной трансфер
06:24 · Италия. Серия А
«Милан» никак не может договориться о трансфере бельгийского полузащитника
05:34 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А опроверг слухи об интересе к игроку «Рубина»
05:29 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» объяснил, почему клуб не стал подписывать Дибалу
02:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» «повесила» ценник на Зиркзее
02:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не делала официального предложения по трансферу Осимхена
02:01 · Италия. Серия А
Дибала выбрал себе номер в «Роме»
00:40 · Италия. Серия А
«Наполи» официально представил Эстигора официально
18 Июля
23:48 · Италия. Серия А
Артуро Видаль: «Фламенго» - лучшая команда в Южной Америке»
23:38 · Италия. Серия А
Вице-президент «Фламенго» - о переходе Алексиса Санчеса: «Без шансов»
23:12 · Италия. Серия А
Костакурта: «В новом сезоне за Скудетто будут бороться «Интер» и «Ювентус»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Оборонец «Уотфорда» подался в Серию А
22:01 · Англия. Премьер-лига
Будущее де Кетеларе решится в течение 48 часов
22:00 · Италия. Серия А
Тотти не против, чтобы Дибале отдали 10-й номер
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на Беннасера
Все новости
Рекомендуем