Защитник Лео Эстигор покинул «Брайтон». Футболист не сыграл ни одного матча за четыре года за основную команду «чаек».

По информации инсайдера Николо Скиры, футболиста приобрел «Наполи». Источник заверяет, что трансфер обошелся неаполитанцам в пять миллионов евро, предусмотрены бонусы, которые получит английский клуб в том случае, если футболист выполнит определенные условия в новой команде.

Контракт с 22-летним футболистом сборной Норвегии рассчитан до 2027 года. В минувшем сезоне футболист играл за «Дженоа» на правах аренды. В Серии А он провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.