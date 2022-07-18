Артуро Видаль: «Фламенго» - лучшая команда в Южной Америке»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль поделился с журналистами эмоциями по поводу своего нового клуба.

«Я давно хотел играть за «Фламенго». Это лучшая команда в Южной Америке. Чтобы продолжать побеждать, я должен быть здесь», - сказал Видаль на пресс-конференции, посвященной его трансферу.

Игрок также отметил, что встретил в клубе многих старых знакомых и мечтает вместе с командой выиграть главный клубный турнир Южной Америки.

«Фламенго» недавно вышел в четвертьфинал кубка Либертадорес, где встретится с другим бразильским клубом «Коринтиансом».

В прошедшем сезоне Видаль в составе миланского «Интера» провел в чемпионате Италии 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.