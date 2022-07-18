Вице-президент «Фламенго» - о переходе Алексиса Санчеса: «Без шансов»

Вице-президент «Фламенго» Марко Грац опроверг информацию о том, что нападающий «Интера» Алексис Санчес может перейти в бразильский клуб.

В своих соцсетях представитель «Фламенго» написал: «Вероятность равна нулю».

Ранее была информация, что Санчес может присоединиться к своему бывшему одноклубнику по «Интеру» Артуро Видалю, который в это межсезонье перешел во «Фламенго».

«Интер» в настоящее время рассматривает варианты расторжения контракта с Санчесом. Клуб предложил игроку компенсацию, от которой тот отказался.

В прошедшем сезоне Санчес провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.