Костакурта: «В новом сезоне за Скудетто будут бороться «Интер» и «Ювентус»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта считает главными фаворитами нового сезона Серии А «Интер» и «Ювентус».

«Конкуренция сохранится. Но на этот раз двумя соперниками могут быть, прежде всего, «Интер» и «Ювентус», которые привлекли лучших игроков, таких как Лукаку, Ди Мария и Погба», - сказал Костакурта в интервью Gazzetta dello Sport.

Также он отметил, что с точки зрения трансферной политики, достижения «Милана» в нынешнее летнее межсезонье выглядят не столь убедительными.

«Милан» по-прежнему отстает на трансферном рынке, как и «Рома» и «Наполи», который упустил Кулибали», - отметил Костакурта.

Прошлогодний чемпионат Италии выиграл «Милан», опередив на очко «Интер». Третье и четвертое место заняли «Наполи» и «Ювентус» соответственно.