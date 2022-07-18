В «Лацио» не поступало предложений по Милинковичу-Савичу

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может не покинуть стан «орлов».

По сведениям Corriere dello Sport, римский клуб не получал официальных предложений по трансферу 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что английские команды предлагали приблизительно 55 миллионов евро за Милинковича-Савича. Однако руководство «Лацио» может отпустить игрока за 70 млн.

Сербский полузащитник выступает за «Лацио» с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 47 встречах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач. Действующий контракт Милинковича-Савича с клубом истекает в конце июня 2024 года.