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Чемпионат Италии. Серия А

В «Лацио» не поступало предложений по Милинковичу-Савичу

18 Июля 2022 • 20:57 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может не покинуть стан «орлов».

По сведениям Corriere dello Sport, римский клуб не получал официальных предложений по трансферу 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что английские команды предлагали приблизительно 55 миллионов евро за Милинковича-Савича. Однако руководство «Лацио» может отпустить игрока за 70 млн. 

Сербский полузащитник выступает за «Лацио» с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 47 встречах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач. Действующий контракт Милинковича-Савича с клубом истекает в конце июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич Трансферы футбола - лето 2022
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