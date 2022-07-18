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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала: «Рома» – очень хорошая команда»

18 Июля 2022 • 19:42 Комментировать

В ближайшие часы Пауло Дибала распишется в трудовом соглашении с «Ромой». Аргентинский футболист уже прошёл медицинское обследование перед трансфером в римский клуб. На выходе из клиники Дибала не стал много общаться с журналистами, но всё же сказал несколько слов.

«Это очень хорошая команда», - сказал Дибала о «Роме».

Напомним, что главным тренером «Ромы» является известный тренер Жозе Моуринью. Португалец хочет серьёзно усилить состав летом, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

Пауло Дибала ранее на протяжении семи сезонов играл за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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