​Дибала: «Рома» – очень хорошая команда»

В ближайшие часы Пауло Дибала распишется в трудовом соглашении с «Ромой». Аргентинский футболист уже прошёл медицинское обследование перед трансфером в римский клуб. На выходе из клиники Дибала не стал много общаться с журналистами, но всё же сказал несколько слов.

«Это очень хорошая команда», - сказал Дибала о «Роме».

Напомним, что главным тренером «Ромы» является известный тренер Жозе Моуринью. Португалец хочет серьёзно усилить состав летом, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

Пауло Дибала ранее на протяжении семи сезонов играл за «Ювентус».