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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала прошёл обследование перед подписанием контракта с «Ромой»

18 Июля 2022 • 19:38 Комментировать

Пауло Дибала вот-вот станет футболистом «Ромы». 28-летний нападающий уже прошёл медицинское обследование в частной клинике в Португалии, где в настоящий момент команда Жозе Моуринью готовится к новому сезону. На выходе из клиники Дибалу в присутствии представителей «Ромы» встретили журналисты.

Пауло Дибала достанется «Роме» бесплатно. По завершению прошлого сезона у аргентинского форварда истёк срок контракта с «Ювентусом», и он обрёл статус свободного агента.

Первый официальный матч в новом чемпионате Италии «Рома» проведёт 14 августа. В этот день команда Жозе Моуринью будет играть против «Салернитаны».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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