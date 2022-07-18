​Дибала прошёл обследование перед подписанием контракта с «Ромой»

Пауло Дибала вот-вот станет футболистом «Ромы». 28-летний нападающий уже прошёл медицинское обследование в частной клинике в Португалии, где в настоящий момент команда Жозе Моуринью готовится к новому сезону. На выходе из клиники Дибалу в присутствии представителей «Ромы» встретили журналисты.

Пауло Дибала достанется «Роме» бесплатно. По завершению прошлого сезона у аргентинского форварда истёк срок контракта с «Ювентусом», и он обрёл статус свободного агента.

Первый официальный матч в новом чемпионате Италии «Рома» проведёт 14 августа. В этот день команда Жозе Моуринью будет играть против «Салернитаны».