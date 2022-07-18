Стало известно, при каком условии Дибала перейдёт в «Рому»

Нападающий Пауло Дибала сообщил, при каком условии он подпишет контракт с «Ромой».

По сведениям Сalciomercato, футболист просит «Рому» включить в трудовое соглашение пункт о его выкупе за 20 миллионов евро. Дибала таким решением ищет возможность ухода из команды, если римляне не смогут попасть в Лигу чемпионов в предстоящем сезоне.

Ранее была информация о том, что 28-летний игрок согласовал условия контракта с «Ромой» до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Пауло Дибала покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента после окончания минувшего сезона, за который выступал с 2015 года.