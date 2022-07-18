​Щесны рассказал, что его удивляет в современном футболе

Страж ворот «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Шесны рассказал о том, что его удивляет в современном футболе.

«Для меня кажется невероятным, что в 2022 году профессиональные футбольные клубы не проводят обязательные психологические тренировки для игроков», - высказался Щесны в интервью для Kanal Sportow в YouTube.

Войцех Щесны выступает за «Ювентус» с лета 2017 года. За пять сезонов поляк провёл за «старую синьору» 177 официальных матчей в различных соревнованиях. Щесны в этих играх пропустил 163 гола.

Добавим, что сезон 2022/2023 в итальянской Серии А стартует в средине августа.