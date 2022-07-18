«Милан» готов увеличить своё предложение по полузащитнику «Брюгге» Шарлю де Кетеларе.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, «россонери» готовы выложить за бельгийца 30 миллионов евро и еще 5 млн в качестве бонусов. В прошлое предложение боссы «Милана» не включали бонусы.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист отказался переходить в английский «Лидс», сообщив, что перейдет только в «Милан». В минувшем сезоне де Кетеларе принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 10 результативных передач. Действующий контракт футболиста с «Брюгге» истекает летом 2024 года.