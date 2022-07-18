Златан Ибрагимович продолжит выступать за «Милан». «Россонери» посредством своего официального сайта объявили о подписании с 40-летним нападающим нового трудового соглашения. Договор рассчитан до конца июня 2023 года.

В пресс-релизе отмечается, что Златан Ибрагимович продолжит выступать за «Милан» под номером 11.

По ходу сезона 2022/2023 Златан Ибрагимович отметит свой 41-й день рождения. Несмотря на солидный для мира футбола возраст, шведский нападающий находится в хорошей форме.

Добавим, что новый сезон в чемпионате Италии стартует в средине августа. «Милан» будет защищать титул чемпиона.