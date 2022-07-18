​Госенс угодил в лазарет «Интера»

Робин Госенс был заменён после первого тайма товарищеского матча «Интера» против «Монако» из-за мышечной травмы левого бедра. Проблема не считается серьёзной, но немцу придётся пропустить какое-то время предсезонки, что может негативно сказаться на его готовности к старту чемпионата, пишет Calcio Mercato.

В сезоне 2021/2022 Робин Госенс провёл за «Аталанту» и «Интер» суммарно всего 17 матчей, поскольку он имел проблемы с подколенным сухожилием.

Первый официальный матч нового сезона «Интер» проведёт 13 августа. В этот день команда Симоне Индзаги будет играть против «Лечче» в стартовом туре итальянской Серии А.