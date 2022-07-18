«Ювентус» уверен в подписании Бремера

Руководство «Ювентуса» уверено, что им удастся в ближайшее время закрыть сделку по переходу защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему бразильцу также проявляет миланский «Интер».

В минувшем сезоне Бремер провёл за «Торино» 33 матча, отметившись тремя забитыми мячами, а также одной результативной передачей.

Действующий контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года, стоимость же Бремера оценивается в 35 миллионов евро.