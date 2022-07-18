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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проиграл борьбу за Бремера другому итальянскому клубу

18 Июля 2022 • 15:02 Комментировать

Миланский «Интер» не смог подписать центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера, по трансферу которого велись переговоры долгие месяцы. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «нерадзурри» выбыли из гонки за бразильцем.

Скорее всего, Бремер подпишет контракт с другим туринским клубом – «Ювентусом», который готов удовлетворить финансовые требования «Торино». «Интер», в свою очередь, ранее отказался платить за футболиста требуемые 40 миллионов евро.

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником прошлого сезона итальянской Серии А. Бразилец уже заявил, что хочет покинуть «Торино» и отправиться в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Торино Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022
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