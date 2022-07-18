Дибала прибыл в Португалию для медосмотра в «Роме»

Нападающий Пауло Дибала приземлился в Португалии накануне своего перехода в «Рому» на правах свободного агента. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью убедил аргентинца в телефонном разговоре присоединиться к римской команде. Дибала должен подписать с «Ромой» контракт сроком до 2027 года.

Напомним, что главным претендентом на трансфер Дибалы до недавних пор считался миланский «Интер», который пытался подписать форварда начиная с зимы. Тем не менее, руководство «нерадзурри» не смогло найти способ осуществить трансфер.