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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала прибыл в Португалию для медосмотра в «Роме»

18 Июля 2022 • 13:52 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала приземлился в Португалии накануне своего перехода в «Рому» на правах свободного агента. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью убедил аргентинца в телефонном разговоре присоединиться к римской команде. Дибала должен подписать с «Ромой» контракт сроком до 2027 года.

Напомним, что главным претендентом на трансфер Дибалы до недавних пор считался миланский «Интер», который пытался подписать форварда начиная с зимы. Тем не менее, руководство «нерадзурри» не смогло найти способ осуществить трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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