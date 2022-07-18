Игрок «Милана» был задержан полицией

Полузащитник Тьемуа Бакайоко, который является игроком «Милана», был задержан полицейскими. Об аресте известного футболиста сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Автомобиль, за рулем которого находился игрок, был остановлен в центре Милана. Тьемуа вывели из машины и начали обыскивать. Во время этого один из полицейских держал на прицеле пассажира, оставшегося в машине.

Как отметил источник, во время ареста один из полицейских узнал Бакайоко и сообщил об этом своему коллеге. Этим заявлением он шокировал напарника, который сразу же перестал обыскивать игрока.

Тьемуа играет за «Милан» с августа 2021 года. Он арендован у «Челси» на два сезона.