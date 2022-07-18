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Чемпионат Италии. Серия А

Санчес отказался разрывать контракт с «Интером» за 4 миллиона евро

18 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес отказался разрывать контракт со своим клубом. По сообщениям от La Gazzetta dello Sport, чилийский форвард не захотел прерывать своё соглашение даже за 4 миллиона евро в качестве компенсации.

Напомним, что Санчес пока так и не может найти себе новую команду. Чилиец ранее отказался переходить в турецкий «Фенербахче», надеясь, что сможет дождаться предложения от европейского топ-клуба.

Во многом из-за ситуации с Санчесом «Интер» не смог подписать Пауло Дибалу, который сейчас находится в шаге от перехода в «Рому». Напомним, Алексис занимает первое место в зарплатной ведомости «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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