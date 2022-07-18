Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин отказал «Фиорентине» в расторжении контракта

18 Июля 2022 • 11:42 Комментировать

Руководство «Фиорентины» вряд ли сможет избавиться от российского нападающего Александра Кокорина этим летом.

По сообщениям La Nacione, форвард не намерен соглашаться на досрочное расторжение трудового соглашения, несмотря на желание флорентийцев. Россиянин собирается начать новый сезон в составе итальянского коллектива.

Не исключено, что стороны вернутся к обсуждению прекращения сотрудничества в январе следующего года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» полтора года назад. С того времени он провел за команду всего 11 поединков и не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» готова продать Сапату «Ньюкаслу»
12:42 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич не отправился на предсезонные сборы с «Баварией», босниец завершает сделку по де Лихту
12:04 · Италия. Серия А
Игрок «Милана» был задержан полицией
11:51 · Италия. Серия А
Санчес отказался разрывать контракт с «Интером» за 4 миллиона евро
11:42 · Италия. Серия А
Кокорин отказал «Фиорентине» в расторжении контракта
11:29 · Италия. Серия А
Дибала сегодня должен подписать контракт с «Ромой»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо может перейти в «Фиорентину»
10:58 · Италия. Серия А
Де Кетеларе близок к переходу в итальянский топ-клуб
10:57 · Италия. Серия А
Вейналдум близок к переходу в команду Моуринью
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Кепу в аренду итальянскому топ-клубу
09:55 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «У Дибалы есть два варианта для продолжения карьеры, среди них нет «Интера» 1
09:39 · Италия. Серия А
Кокорин узнал результат теста на коронавирус
09:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену де Лихту за 40 миллионов евро
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры по трансферу Артура Мело
08:09 · Италия. Серия А
«Милан» готов сделать предложение по португальцу, которым интересуется «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем