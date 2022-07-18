Кокорин отказал «Фиорентине» в расторжении контракта

Руководство «Фиорентины» вряд ли сможет избавиться от российского нападающего Александра Кокорина этим летом.

По сообщениям La Nacione, форвард не намерен соглашаться на досрочное расторжение трудового соглашения, несмотря на желание флорентийцев. Россиянин собирается начать новый сезон в составе итальянского коллектива.

Не исключено, что стороны вернутся к обсуждению прекращения сотрудничества в январе следующего года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» полтора года назад. С того времени он провел за команду всего 11 поединков и не отметился голевыми действиями.