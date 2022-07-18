Дибала сегодня должен подписать контракт с «Ромой»

Нападающий Пауло Дибала сегодня должен завершить свой переход в «Рому». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, аргентинец в данный момент летит в Португалию, где пройдёт медосмотр и подпишет контракт.

В Португалии в данный момент находится «Рома», которая проводит там предсезонные сборы. Ранее стало известно, что ключевым фактором перехода Дибалы в стан «джаллоросси» оказался телефонный разговор аргентинца с главным тренером Жозе Моуринью.

Таким образом Пауло Дибала не перейдёт в миланский «Интер», который за долгие месяцы так и не смог подписать контракт с аргентинским нападающим.