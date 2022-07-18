«Фиорентина»: «Трансфер Кокорина - ошибка»

В «Фиорентине» оценили трансфер российского нападающего Александра Кокорина. Свой вердикт по переходу экс-форварда «Спартака» вынес спортивный директор итальянского клуба Даниэле Праде.

«Этот трансфер – ошибка. Я несу за нее ответственность. Но в последнее время Кокорин стал лучше проявлять себя, поэтому мы хотим оценить его еще раз», - передает слова функционера Fiorentina.it.

Кокорин присоединился к флорентийскому клубу зимой 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С ним был подписан контракт до середины 2024 года.

За «фиалок» российский нападающий провел всего 11 матчей, в которых не отметился голами.