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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе близок к переходу в итальянский топ-клуб

18 Июля 2022 • 10:58 Комментировать

Молодой талант из «Брюгге» Шарль де Кетеларе находится в шаге от переезда в топ-клуб из итальянской Серии А. По информации журналиста Николо Скиры, бельгийца подпишет чемпион страны «Милан».

Как сообщает источник, «россонери» уверены в том, что в ближайшие дни им удастся заключить сделку с бельгийскими коллегами. Сумма трансфера оценивается в районе 25-30 миллионов евро. Сам футболист подпишет с клубом контракт до 2027 года.

Напомним, что де Кетеларе ранее отказался переходить в английский «Лидс». Бельгиец ясно дал понять руководству «Брюгге», что хочет присоединиться только к «Милану».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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