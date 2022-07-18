Де Кетеларе близок к переходу в итальянский топ-клуб

Молодой талант из «Брюгге» Шарль де Кетеларе находится в шаге от переезда в топ-клуб из итальянской Серии А. По информации журналиста Николо Скиры, бельгийца подпишет чемпион страны «Милан».

Как сообщает источник, «россонери» уверены в том, что в ближайшие дни им удастся заключить сделку с бельгийскими коллегами. Сумма трансфера оценивается в районе 25-30 миллионов евро. Сам футболист подпишет с клубом контракт до 2027 года.

Напомним, что де Кетеларе ранее отказался переходить в английский «Лидс». Бельгиец ясно дал понять руководству «Брюгге», что хочет присоединиться только к «Милану».