Вейналдум близок к переходу в команду Моуринью

Итальянские СМИ трубят о назревающем трансфере голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума в «Рому».

Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, французский «ПСЖ» согласился отпустить футболиста аренду. «Волки» подпишут голландца до окончания следующего сезона. Заработная плата Джорджиньо будет выплачиваться сторонами в равных частях. У римского клуба будет право последующего выкупа хавбека за четыре миллиона евро.

Инициатором этого трансфера выступает главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Сам Вейналдум не против такого варианта продолжения карьеры.