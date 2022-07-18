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Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум близок к переходу в команду Моуринью

18 Июля 2022 • 10:57 Комментировать

Итальянские СМИ трубят о назревающем трансфере голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума в «Рому».

Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, французский «ПСЖ» согласился отпустить футболиста аренду. «Волки» подпишут голландца до окончания следующего сезона. Заработная плата Джорджиньо будет выплачиваться сторонами в равных частях. У римского клуба будет право последующего выкупа хавбека за четыре миллиона евро.

Инициатором этого трансфера выступает главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Сам Вейналдум не против такого варианта продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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