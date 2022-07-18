Дибала выбрал себе новый клуб

Свободный агент Пауло Дибала принял решение о новом месте работы. По сообщениям Sky in Italy, нападающий дал согласие на переход в столичную «Рому».

Аргентинский футболист ответил согласием на предложение «волков» во время телефонного разговора с главным тренером команды Жозе Моуринью. Ранее в СМИ сообщалось, что стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. Дибала требует у «Ромы» шесть миллионов евро в год.

В настоящий момент Пауло пребывает в статусе свободного агента. По окончании прошлого сезона аргентинец покинул туринский «Ювентус», за который выступал с 2015 года.