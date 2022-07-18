Ди Марцио: «У Дибалы есть два варианта для продолжения карьеры, среди них нет «Интера»

Нападающий Пауло Дибала не перейдёт в миланский «Интер» на правах свободного агента. Итальянский журналист Джанлука ди Марцио в социальных сетях подтвердил, что футболист не рассматривает вариант с переходом в стан «нерадзурри».

Сейчас Дибала ведёт переговоры только с двумя клубами – «Ромой» и «Наполи». «Интер» после долгих переговоров так и не смог договориться с футболистом об условиях личного контракта.

К футболисту также есть интерес в Английской премьер-лиге, но Дибала чётко дал понять, что хотел бы продолжать выступать в итальянской Серии А.

В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Италии.