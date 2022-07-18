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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин узнал результат теста на коронавирус

18 Июля 2022 • 09:39 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Как информирует Fiorentinanews, футболист получил отрицательный результат.

Таким образом, в ближайшее время нападающий присоединится к флорентийской команде на тренировочном сборе. Из-за недомогания Александр пропустил несколько тренировочных занятий «фиалок».

Напомним, что Кокорин стал футболистом «Фиорентины» зимой прошлого года, перейдя из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С того времени россиянин провел в составе итальянского коллектива всего 11 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин
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