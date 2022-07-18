Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл замену де Лихту за 40 миллионов евро

18 Июля 2022 • 09:26 Комментировать

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Маттео Моретто, «старая синьора» рассматривает бразильца в качестве замены голландцу Маттайсу де Лихту, которого покупает мюнхенская «Бавария.

Туринский гранд намерен перехватить Глейсона у миланского «Интера», считавшегося до последнего времени главным претендентом на игрока. «Торино» требует за своего лидера порядка 40 миллионов евро.

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником чемпионата Италии по итогам прошлого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
11:05 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо может перейти в «Фиорентину»
10:58 · Италия. Серия А
Де Кетеларе близок к переходу в итальянский топ-клуб
10:57 · Италия. Серия А
Вейналдум близок к переходу в команду Моуринью
10:34 · Италия. Серия А
Дибала выбрал себе новый клуб 2
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Кепу в аренду итальянскому топ-клубу
09:55 · Италия. Серия А
Ди Марцио: «У Дибалы есть два варианта для продолжения карьеры, среди них нет «Интера»
09:39 · Италия. Серия А
Кокорин узнал результат теста на коронавирус
09:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену де Лихту за 40 миллионов евро
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры по трансферу Артура Мело
08:09 · Италия. Серия А
«Милан» готов сделать предложение по португальцу, которым интересуется «ПСЖ»
07:56 · Италия. Серия А
«Бавария» продаст одного защитника из-за де Лихта
06:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала трансфер звёздного новичка за 80 миллионов евро
06:06 · Италия. Серия А
«Рома» не может договориться с Дибалой - названа причина разногласий
01:51 · Италия. Серия А
Горе в стане «Фиорентины» - скончался один из героев последней победы клуба в чемпионате Италии
01:32 · Италия. Серия А
Дибала получил первое официальное предложение от «Ромы», известна возможная зарплата
Все новости
Рекомендуем