«Ювентус» нашёл замену де Лихту за 40 миллионов евро

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Маттео Моретто, «старая синьора» рассматривает бразильца в качестве замены голландцу Маттайсу де Лихту, которого покупает мюнхенская «Бавария.

Туринский гранд намерен перехватить Глейсона у миланского «Интера», считавшегося до последнего времени главным претендентом на игрока. «Торино» требует за своего лидера порядка 40 миллионов евро.

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником чемпионата Италии по итогам прошлого сезона.