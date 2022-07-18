«Милан» готов сделать предложение по португальцу, которым интересуется «ПСЖ»

Португальский полузащитник Ренату Саншеш продолжает оставаться в сфере интересов «Милана». Руководство итальянского гранда хочет опередить «ПСЖ» в споре за футболиста «Лилля».

Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, чемпион Серии А давно следит за выступлениями 24-летнего игрока. «Милан» надеется опередить парижан в споре за игрока и первым договориться о его переходе.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Ренату провел 25 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трансферная стоимость португальца оценивается в 28 миллионов евро.