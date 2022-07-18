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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов сделать предложение по португальцу, которым интересуется «ПСЖ»

18 Июля 2022 • 08:09 Комментировать

Португальский полузащитник Ренату Саншеш продолжает оставаться в сфере интересов «Милана». Руководство итальянского гранда хочет опередить «ПСЖ» в споре за футболиста «Лилля».

Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, чемпион Серии А давно следит за выступлениями 24-летнего игрока. «Милан» надеется опередить парижан в споре за игрока и первым договориться о его переходе.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Ренату провел 25 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трансферная стоимость португальца оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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