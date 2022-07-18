«Бавария» продаст одного защитника из-за де Лихта

Грядущий трансфер голландского защитника Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса» в «Баварию» положит конец карьере в Мюнхене одного из футболистов.

Согласно данным Sky Sport, после подписания де Лихта чемпион Германии расстанется с одним из оборонительных футболистов. В списке «на выход» фигурируют фамилии Бенжамена Павара, Дайо Упамекано и Танги Ньязу. Источник отмечает, что позиции Лукаса Эрнандеса в команде непоколебимы.

Ранее стало известно, что сумма трансфера де Лихта в «Баварию» составит 80 миллионов евро. С голландским защитником будет подписан долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года.