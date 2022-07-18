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«Рома» не может договориться с Дибалой - названа причина разногласий

18 Июля 2022 • 06:06 Комментировать

Аргентинский нападающий Пауло Дибала не может договориться с «Ромой» о подписании трудового соглашения. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Джанлука ди Марцио, стороны расходятся в финансовом вопросе.

Столичный клуб предложил игроку шесть миллионов евро плюс бонусы, что не устроило звездного аргентинца. Он желает получать больше. Переговоры между сторонами продолжаются, римляне рассчитывают на компромисс.

Дибала последние семь лет защищал цвета туринского «Ювентуса». Этим летом аргентинец покинул «старую синьору» в связи с истечением срока трудового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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