«Специя» арендовала защитника «Милана»

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара перешёл в «Специю» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Стоит отметить, что в арендное соглашение включена опция возможного выкупа 28-летнего футболиста.

Минувший сезон защитник провел в аренде в «Венеции». Он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Согласно информации портала transfermarkt стоимость Маттиа Кальдары составляет три с половиной миллиона евро.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 13 августа.