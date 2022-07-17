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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» арендовала защитника «Милана»

17 Июля 2022 • 21:49 Комментировать

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара перешёл в «Специю» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Стоит отметить, что в арендное соглашение включена опция возможного выкупа 28-летнего футболиста.  

Минувший сезон защитник провел в аренде в «Венеции». Он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Согласно информации портала transfermarkt стоимость Маттиа Кальдары составляет три с половиной миллиона евро.  

Новый сезон чемпионата Италии стартует 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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