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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Лацио» раскритиковал фанатов

17 Июля 2022 • 19:09 Комментировать

Президент «Лацио» Клаудио Лотито обрушился с критикой на фанатов клуба из-за плохих продаж абонементов.

«Когда вы собираетесь покупать абонементы? Мы построили отличный «Лацио», теперь всё остальное за вами. Мы продали 8500 абонементов, а «Рома» - 36000», - высказался Лотито, чьи слова приводит на своих страницах CalcioMercato.

Чемпионат Италии сезона 2022/2023 стартует в средине августа. В первом туре «Лацио» будет принимать «Болонью».

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Лацио» занял пятое место в Серии А. Теперь «орлы» будут представлять Италию в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито
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