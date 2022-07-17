​Президент «Лацио» раскритиковал фанатов

Президент «Лацио» Клаудио Лотито обрушился с критикой на фанатов клуба из-за плохих продаж абонементов.

«Когда вы собираетесь покупать абонементы? Мы построили отличный «Лацио», теперь всё остальное за вами. Мы продали 8500 абонементов, а «Рома» - 36000», - высказался Лотито, чьи слова приводит на своих страницах CalcioMercato.

Чемпионат Италии сезона 2022/2023 стартует в средине августа. В первом туре «Лацио» будет принимать «Болонью».

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Лацио» занял пятое место в Серии А. Теперь «орлы» будут представлять Италию в Лиге Европы.