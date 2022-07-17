«Ювентус» бесплатно отпустит Пьяцу

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца может покинуть клуб.

По сведениям журналиста Николо Скира, 27-летний футболист может пополнить состав «Сампдории». Туринский клуб готов отпустить хорвата бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Пьяца принадлежит «Ювентусу» с 2016 года. Минувший сезон он провел в «Торино» на правах аренды. Нападающий принял участие в 28 встречах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет три забитых мяча. Действующий контракт Марко Пьяцы со «старой синьорой» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.