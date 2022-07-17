В вопросе будущего нападающего Альваро Мораты, судя по всему, ещё рано ставить точку. Казалось бы, интервью, в котором футболист заявил о желании провести хороший сезон в «Атлетико» после возвращения из аренды, подведёт черту под слухами, но нет.

Как сообщает TuttoMercatoWeb,в настоящий момент «Ювентус» ведёт переговоры с «Атлетико» о новой аренде Альваро Мораты. На этот раз в соглашении может быть прописана опция обязательного выкупа.

Отмечается, что видеть форварда в своей команде очень хочет рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Альваро Мората может решиться на новую поездку в Турин, учитывая его желание играть регулярно перед чемпионатом мира.