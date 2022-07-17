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Чемпионат Италии. Серия А

Артур не поедет с «Ювентусом» в США

17 Июля 2022 • 15:11 Комментировать

Полузащитник Артур Мело не отправится с «Ювентусом» на предсезонную подготовку в США. Официально это объяснят травмой, но на самом деле туринцы просто хотят попрощаться с бразильцем в летнее трансферное окно, пишет Corriere dello Sport.

Артур Мело может отправиться в аренду – «Ювентус» хочет сэкономить на выплате заработной платы 25-летнему полузащитнику.

За «Ювентус» Артур Мело выступает с сентября 2020 года. За это время хавбек провёл за «старую синьору» 63 официальных матча. На счету бразильца один забитый гол и один результативный пас.

Эксперты из transfermarkt оценивают Артура Мело в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Артур Мело Трансферы футбола - лето 2022
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