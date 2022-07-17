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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл замену де Лихту за 50 миллионов евро

17 Июля 2022 • 13:34 Комментировать

Испанский защитник Пау Торрес, выступающий у себя на родине за «Вильярреал», может оказаться в итальянском чемпионате.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, в подписании 25-летнего исполнителя заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже вступила в переговоры по данному трансферу. Туринцы видят в Торресе потенциальную замену для Маттайса де Лихта, которого сватают в мюнхенскую «Баварию».

«Ювентус» готов заплатить за Пау 40-45 миллионов евро, в то время как испанская сторона требует за игрока не менее 50 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пау Торрес Трансферы футбола - лето 2022
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