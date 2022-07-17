«Милан» решил купить звезду сборной Голландии

Руководство «Милана» планирует усилить среднюю линию команды в нынешнее трансферное окно. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, в поле зрения итальянского гранда находится голландский полузащитник Джоджиньо Вейналдум.

Ранее «ПСЖ» сообщил, что готов расстаться с игроком и предложил его «Милану». «Россонери» готовы воспользоваться предложением и подписать звездного голландца. Трансферный ценник Джорджиньо составляет 18 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник забил лишь один гол и отдал три ассиста в 31 матче Лиги 1.