Клуб Серии А хочет подписать экс-защитника «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Никола Максимович, который ныне принадлежит генуэзскому «Дженоа», может сменить команду в текущее трансферное окно.

Согласно сведениям журналистов Calciomercato, в трансфере 30-летнего сербского защитника заинтересован другой итальянский коллектив – «Лечче». Клуб готов подписать игрока, если тот пойдет на финансовые уступки. «Лечче» не может платить Максимовичу 1,7 миллиона евро в год, которые он сейчас получает в «Дженоа».

Напомним, что Никола выступал в чемпионате России за московский «Спартак» в 2018 году на правах аренды.