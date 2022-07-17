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Чемпионат Италии. Серия А

Вайсс: «Хвича может заменить Инсинье в «Наполи»

17 Июля 2022 • 10:23 Комментировать

Словацкий тренер Владимир Вайсс поделился мнением о трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в итальянский клуб «Наполи».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» эксперт заявил, что если Хвича будет готов физически к итальянскому футболу, то сможет достойно заменить в Неаполе Лоренцо Инсинье, уехавшего в МЛС. По словам Вайсса, Кварацхелии не так много равных в игре один на один.

21-летний грузинский вингер присоединился к «Наполи» в текущее трансферное окно. Полузащитник заключил с клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Владимир Вайсс Лоренцо Инсинье Хвича Кварацхелия
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